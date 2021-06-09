На заседании суда по делу МН17 показали снимки обломков ракеты, которая сбила самолет

Эти четыре фрагмента ракеты были найдены свидетелем, который также снял видео, но оно не было продемонстрировано в целях безопасности свидетеля.

"Согласно результатам исследования этих четырех фрагментов, все указывает на то, что три из них соответствуют ракете 9М38М1, другой может быть как от ракеты 9М38, так и от 9М38М1", - отметил судья Гендрик Стейнгаюс.

В суде также было продемонстрировано фото части корпуса ракеты, которая, согласно техническому описанию, соответствует корпусу 9М38М1.

Кроме того, было продемонстрировано фото уникальных по форме фрагментов, которые содержатся внутри ракет. При этом в теле капитана экипажа самолета выявлен фрагмент в форме «бабочки», еще один был найден в кабине самолета.

Исследовав обломки самолета и фрагменты ракеты, эксперты пришли к выводу, что самолет рейса МН17 был сбит именно ракетой 9М38М1, выпущенной из противовоздушного комплекса "Бук".

Напомним, в Нидерландах 8 июня прошло второе судебное заседание по делу МН17.

Суд начал рассмотрение вопросов оружия, из которого был сбит самолет, и места запуска ракеты, а также роли четырех подсудимых.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение на временно оккупированной части Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

19 июня 2019 года Международная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которых считают причастными к транспортировке и боевому применению ЗРК "Бук". Это бывший офицер ФСБ, известный как бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а в период, когда был сбит самолет, полковник ГРУ Генштаба вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский, подполковник ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ ), гражданин Украины Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР".

Окружной суд Гааги в марте 2020 года начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17.

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