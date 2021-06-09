Все мединформационные системы готовы к выдаче международных сертификатов вакцинации – Ляшко

"В Украине уже есть возможность получать и выдавать в бумажном виде международные сертификаты о проведении вакцинации. Все наши МИС и системы к этому подготовлены", - сказал он журналистам в кулуарах Конгресса региональных властей 8 июня.

Ляшко уточнил, что лица, получившие две дозы вакцины, могут обратиться к своему семейному врачу, который выдаст документ при помощи МИС.

"Этот документ будет признаваться в тех странах, которые признают международные сертификаты о проведении вакцинации для пересечения государственной границы", - сказал он.

Ранее Минздрав заявил о готовности выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, которые получили две дозы вакцины от COVID-19. Такое свидетельство можно получить сразу после прививки второй дозой вакцины или в любом медицинском учреждении, подключенном к электронной системе здравоохранения, в частности у семейного врача.

При этом Минздрав уточнил, что международные свидетельства о вакцинации не тождественны "иммунным паспортам" или "ковидным сертификатам", которые в настоящее время разрабатывают в Украине и за рубежом.

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