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Украина объявила сотрудника генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории страны лицом – спикер МИД

28.04.2021 / 12:20
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с объявлением МИД Российской Федерации сотрудника посольства Украины в Москве "persona non grata".

И объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в комментарии Николенко, опубликованном на сайте МИД 27 апреля.

Источник

протест, консул, МИД
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