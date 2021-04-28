Украина объявила сотрудника генконсульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории страны лицом – спикер МИД

И объявляет консула генерального консульства РФ в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом, сообщил спикер МИД Олег Николенко.

"В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом. Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", - говорится в комментарии Николенко, опубликованном на сайте МИД 27 апреля.

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