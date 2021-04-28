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У верующих УПЦ сегодня Великая Среда

28.04.2021 / 12:15
У верующих УПЦ сегодня Великая Среда
Источник: Центр информации УПЦ
В Великую среду в последний раз в этом году совершается Литургия Преждеосвященных Даров

У верующих Украинской Православной Церкви сегодня Великая Среда - третий день Страстной седмицы.

В этот день Церковь вспоминает события, которые предшествовали казни Иисуса - предательство его ученика и раскаяние грешницы, сообщает Центр информации УПЦ.

Согласно с апостолом и евангелистом Матфеем, когда Иисус Христос был в доме Симона прокаженного в Вифании, одна женщина возливала Господу на голову драгоценное миро. Видя это, другие апостолы говорили между собой, что можно было продать это миро вместе с алавастровым сосудом, а вырученные деньги отдать нищим.

Иисус Христос же сказал им, что эта женщина, возливая на Него миро, тем самым Его приготовила к смерти и погребению. И для того, чтобы отметить поступок этой женщины, Господь сказал Своим ученикам: «Где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала» (Мф. 26:13). Иногда эту женщину отождествляют с равноапостольной Марией Магдалиной.

При этом апостол Иуда Искариотский добровольно пошел к первосвященникам и за денежное вознаграждение предложил предать Своего Учителя. Старейшины иудейские предложили Иуде Искариоту тридцать сребреников, после чего он искал удобного случая, чтобы предать Иисуса.

В Великую среду в последний раз в этом году совершается Литургия Преждеосвященных Даров. Также прекращаются и великие поклоны, творимые при молитве святого Ефрема Сирина: «Господи и Владыко живота моего».

Кроме того, сегодня в последний раз поется тропарь: «Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас», а также светилен: «Чертог Твой вижду, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моей, Светодавче, и спаси мя».

Источник: Inpress.ua
УПЦ, страстная неделя
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