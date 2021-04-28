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США готовят визит госсекретаря Блинкена в Украине – CNN

28.04.2021 / 11:18
Белый дом намерен отправить госсекретаря Энтони Блинкена в Украину в мае.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник в руководстве Украины

По информации издания, тот факт, что администрация Байдена отправит госсекретаря в Украину, дает четкий сигнал о том, что Вашингтон поддерживает украинское государство и ценит его как союзника.

Кроме того, отмечает издание, визит Блинкена в Украину станет одной из возможностей обсудить потенциальную встречу Байдена-Зеленского во время пребывания президента США в Европе летом.

Напомним, президент США Джозеф Байден провел первую телефонную беседу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Соединенные Штаты продолжат поддерживать евроатлантическую интеграцию Украины в условиях продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму. Об этом 1 апреля заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в телефонном разговоре с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре з президентом РФ Владимиром Путиным призвал его снизить напряженность на границе Украины, где Москва концентрирует военные силы.

Кремль не видит возможности организовать двустороннюю встречу президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина в кратчайшие сроки.

Источник

США, Блинкен
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