Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

Заседание Сената транслировалось в YouTube.

Во время слушаний в конгрессе Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3).

Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включительно с выходом из ядерной сделки с Ираном.

После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с РФ и возобновление ядерной сделки с Ираном, придется заняться:

восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;

возвратом США к активной работе в ВОЗ и Парижской климатической сделке;

анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;

изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;

поиском новых подходов к Северной Корее.

Напомним, до утверждения кандидатуры Блинкена американским Госдепом руководил известный дипломат Дэниэл Смит. Байден назначил его временным госсекретарем в первый день своего президентства.

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