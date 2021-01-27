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Сенат утвердил назначение Тони Блинкена госсекретарем США

27.01.2021 / 16:15
Сенат США поддержал предложенную президентом Джо Байденом кандидатуру на пост государственного секретаря. Американский Госдеп возглавит давний соратник 46-го президента Энтони Блинкен.

Заседание Сената транслировалось в YouTube.

Во время слушаний в конгрессе Блинкен заявил, что США будут серьезно относиться к вызовам со стороны России, однако администрация Байдена планирует продолжить стратегический договор с Москвой о сокращении ядерных вооружений (СНВ-3).

Также он высказался о необходимости пересмотра внешней политики США, которая проводилась администрацией предыдущего президента Дональда Трампа, включительно с выходом из ядерной сделки с Ираном.

После возглавления Госдепа Блинкену, помимо продления соглашения СНВ-3 с РФ и возобновление ядерной сделки с Ираном, придется заняться:

восстановлением отношений с союзниками, которые были во многом ослаблены во время президентства Трампа;
возвратом США к активной работе в ВОЗ и Парижской климатической сделке;
анализом соглашений США с "Талибаном" по урегулированию в Афганистане;
изучением возможности помощи другим странам вакциной от коронавируса;
поиском новых подходов к Северной Корее.

Напомним, до утверждения кандидатуры Блинкена американским Госдепом руководил известный дипломат Дэниэл Смит. Байден назначил его временным госсекретарем в первый день своего президентства.

Источник

США, госсекретарь, Блинкен
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