Лукашенко – новому госсекретарю Совбеза: времена непростые, шатать нас будут

Лукашенко цитирует госинформагентство БелТА

26 января Лукашенко назначил начальника Генерального штаба Александра Вольфовича на пост государственного секретаря Совета безопасности. Лукашенко похвалил Вольфовича за мероприятия на внешней границе по защите страны, особенно накануне и после выборов. Он подчеркнул, что госсекретарь - это "фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами", предупредив, что "непростое время продолжится".

Прямая речь: "Знайте, что времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним".

Напомним: Лукашенко не признает ответственность за происходящее в Беларуси, где с августа 2020 года проходят массовые акции протеста против фальсифицированных выборов, предпочитая заявлять, что страну "расшатывает Запад".

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