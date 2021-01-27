Путин просит запретить сравнивать СССР с гитлеровской Германией

Об этом свидетельствуют поручения, опубликованные Кремлем 23 января 2021 года по итогам заседания президентского совета по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, "Би-Би-Си"

Дословно поручение: "Рекомендовать Государственной думе РФ при участии Российского организационного комитета "Победа" подготовить к рассмотрению в период весенней сессии 2021 года проект федерального закона... изменений, направленных на установление запрета публичного отождествления роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне (1939-1945 гг.)".

На совете у Путина 27 октября 2020 года глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодежи книги, в которых сравниваются действия солдат Красной армии и нацистской Германии, и предложила это запретить.

По ее мнению, "если редакторам у наших (российских – ред.) издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти".

Путин тогда согласился: "Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого".

Напомним: 21 января 2020 года Елена Ямпольская заявляла, что многие европейские депутаты хотят Победу русских "дезавуировать". Она предложила внести в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне" запрет на "публичные высказывания или публикации, в которых содержатся приравнивание целей, решений и действий руководства СССР, командования и военнослужащих СССР к целям, решениям и действиям руководства нацистской Германии, командования и военнослужащих нацистской Германии и европейских стран оси".

Перед тем Сейм Польши принял резолюцию, в которой ответственность за начало Второй мировой войны возложил на гитлеровскую Германию и сталинский Советский Союз.

26 января 2020 года президент Украины Владимир Зеленский посетил Польшу, где отдавали дань памяти жертвам Холокоста. В речи к 75-летию освобождения концлагеря Аушвиц он вспомнил о роли украинцев в ​​освобождении концлагеря и спасении евреев во время Холокоста, а также указал, что к началу Второй мировой войны привел "сговор тоталитарных режимов".

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков заявил: "Мы категорически не согласны с этим заявлением. В нем президент Украины солидаризировался с очень ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства и солидаризируется с точкой зрения, которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды и родственники отдали жизни за освобождение Европы и Польши от фашизма".

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который является руководителем Российского исторического общества, заявил, что "Зеленский все больше и больше погружается в идеи украинского национализма".

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