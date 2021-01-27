Миру не стоит рассчитывать на избавление от COVID в 2021 году – ВОЗ

Об этом заявил Райан на виртуальной пресс-конференции 25 января, информирует "Синьхуа"

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение коронавируса критерием успеха.

Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

По мнению Райана, странам мира вряд ли стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году.

Он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете -- оспу".

По словам Райана, "мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом".

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