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Миру не стоит рассчитывать на избавление от COVID в 2021 году – ВОЗ

27.01.2021 / 11:47
Директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан предупредил о риске дальнейшего распространения нового коронавируса даже после масштабной вакцинации.

Об этом заявил Райан на виртуальной пресс-конференции 25 января, информирует "Синьхуа"

Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям не считает, что мир должен считать уничтожение или искоренение коронавируса критерием успеха.

Отвечая на вопрос, станет ли COVID-19 эндемичным, Райан подчеркнул, что в обозримом будущем охват вакцинацией не сможет обеспечить прекращение передачи инфекции.

По мнению Райана, странам мира вряд ли стоит рассчитывать на избавление от вируса в 2021 году.

Он напомнил, что в истории человечества "мы смогли победить только одну болезнь на планете -- оспу".

По словам Райана, "мы должны стремиться к достижению контроля над вирусом".

Источник

ВОЗ, COVID-19
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