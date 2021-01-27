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Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат

27.01.2021 / 11:15
Члены Палаты представителей Конгресса США в понедельник, 25 января, передали в Сенат резолюцию об импичменте експрезидента страны Дональда Трампа.

Об этом сообщает АР

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Напомним: Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

Источник

США, импичмент, Трамп
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