Резолюцию об импичменте Трампу внесли в Сенат

Об этом сообщает АР

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер сообщал, что что слушания по импичменту могут начаться уже 9 февраля.

Напомним: Трамп стал первым президентом в истории США, который был дважды подвергнут импичменту. Для того, чтобы Сенат признал его виновным, сенаторам-демократам нужна поддержка как минимум 17 сенаторов-республиканцев.

Дополнительное голосования потребуется для того, чтобы запретить Трампу вести борьбу за государственные посты.

Трамп допускал возможность того, что примет участие в президентских выборах-2024.

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