Об этом пишет пишет Лента со ссылкой на росСМИ.

По его словам, несколько республик бывшего СССР, в частности, Украина, так и не передали России зарубежную собственность Советского Союза якобы в обмен на погашение РФ их внешнего долга.

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», - заявил Путин.

«В некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы», - добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что Россия полностью погасила долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов, однако Украина так и не передала ей зарубежное имущество СССР.

При этом он умолчал, что эта сделка был аочень похожа на мошенническую операцию российских властей, котрые хотели получить от Украины часть активов СССР в обмен на погашение его долгов, без предоставления украинским властям точной оценки стоимости имущества СССР, по состоянию на 1991 год.

Именно поэтом Верховная Рада Украины отказалась ратифицировать соглашение о передаче РФ части зарубежного имущества СССР, которое досталось Украине, исходя из Венской конвенции, предусматривающей, что России принадлежит 61,34% имущества Советского союза, а Украине - 16,37%.