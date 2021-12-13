Войти | Зарегистрироваться
17:19

понедельник,
13 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Путин рассказал, что Украина должна вернуть России собственность СССР в обмен на погашение долгов

13.12.2021 / 16:07
Очередную кремлевскую сказку о собственности СССР Владимир Путин озвучил после попытки шантажа США в фильме «Россия. Новейшая история», вышедшем на телеканале «Россия 1».

Об этом пишет пишет Лента со ссылкой на росСМИ.

По его словам, несколько республик бывшего СССР, в частности, Украина, так и не передали России зарубежную собственность Советского Союза якобы в обмен на погашение РФ их внешнего долга.

«В 1993 году мы взяли на себя обязательство погасить все долги бывшего Советского Союза, за все бывшие союзные республики в расчете на то, что нам эти республики передадут зарубежные активы бывшего Советского Союза. Долги-то мы за всех погасили, но далеко не все выполнили вот это обязательство о передаче нам зарубежных активов. Например, Украина этого до сих пор не сделала», - заявил Путин.

«В некоторых странах, где мы говорили о том, что мы выплатили долги за такие-то государства и нам причитаются их активы зарубежные, нам говорили: «Это ваша проблема. Вы идите и договаривайтесь с этими республиками, чтобы они не претендовали на эти активы», - добавил президент РФ.

Он подчеркнул, что Россия полностью погасила долги перед Лондонским и Парижским клубами кредиторов, однако Украина так и не передала ей зарубежное имущество СССР.

При этом он умолчал, что эта сделка был аочень похожа на мошенническую операцию российских властей, котрые хотели получить от Украины часть активов СССР в обмен на погашение его долгов, без предоставления украинским властям точной оценки стоимости имущества СССР, по состоянию на 1991 год.

Именно поэтом Верховная Рада Украины отказалась ратифицировать соглашение о передаче РФ части зарубежного имущества СССР, которое досталось Украине, исходя из Венской конвенции, предусматривающей, что России принадлежит 61,34% имущества Советского союза, а Украине - 16,37%.

Украина, СССР, долги, Россия, Путин
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 декабря
12 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.