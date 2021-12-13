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Стефанчук прокомментировал возможное проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма

13.12.2021 / 15:37
Любое проведение референдума должно происходить в пределах и способом, предусмотренным законом о Всеукраинском референдуме.

Так на брифинге в Верховной Раде спикер Руслан Стефанчук прокомментировал возможное проведение референдума о статусе Донбасса и Крыма, о чем заявил президент Владимир Зеленский, сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он подчеркнул, что в законе четко прописаны все процедуры: "Любой вопрос, отвечающий всем требованиям, предусмотренным законом о Всеукраинском референдуме, и который наберет поддержку 3 млн голосов, может быть вынесен на референдум, но это должна быть инициатива граждан Украины".

Председатель Верховной Рады отметил, что Конституция предусматривает "все нюансы" по вынесению на референдум по вопросам территориального устройства Украины.

"Сепаратизма в государстве не будет. Не будет так, что одна территория Украины будет решать судьбу Украины. Это вопрос всеукраинского референдума", – добавил Стефанчук.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не исключает проведения референдума о статусе оккупированных территорий ОРДЛО и Крыма.

референдум, Стефанчук
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