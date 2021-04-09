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Зеленский подписал закон о всеукраинском референдуме - Стефанчук

09.04.2021 / 15:47
Первый заместитель главы Верховной рады Руслан Стефанчук заявил, что закон о местном референдуме подписан президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Стефанчук сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

"Та информация, которая у меня есть - президент подписал (закон о всеукраинском референуме, - ред.) и сегодня информация должна появиться на сайте президента", - сказал Стефанчук.

Напомним, ранее первый вице-спикер Верховной рады Руслан Стефанчук заявлял, что законопроект о местном референдуме должны зарегистрировать в парламенте в апреле. По его словам, до 11 апреля он будет находиться на публичном обсуждении. Далее его доработают с учетом обсуждения.

Стефанчук также отмечал, что законопроекты о всеукраинском и местном референдумах являются приоритетными, так как они устанавливают стандарты прямой демократии, на их базе будут разрабатываться другие законопроекты по народовластию.

Напомним, 22 марта на сайте ВР появился законопроект о местном референдуме. Документ опубликовали для общественного обсуждения.

Так, в конце февраля президент Владимир Зеленский заявил о необходимости в Украине местных референдумов и поручил ВР принять соответствующий закон.

Источник

референдум, Зеленский, Стефанчук
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