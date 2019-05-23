﻿Порошенко посоветовал Зеленскому развеять слухи о капитуляции перед РФ

Об этом Порошенко заявил журналистам на Книжном арсенале.

"Я был неприятно удивлен совершенно странной позицией относительно того, что так называемые "мирные соглашения" с Россией, мы должны решать путем референдума. В стране есть опасения, что это может быть капитуляция, а никакое не мирное соглашение и на сегодняшний день я бы очень советовал команде нового президента срочно развеять эти слухи", - отметил экс-президент.

По его мнению, заявления о возможном референдуме главы Администрации президента Зеленского Андрея Богдана относительно мирных соглашений с РФ "были или неудачным экспромтом или сознательным шагом, который очень угрожает суверенитету и территориальной целостности нашего государства".

"Я уверен в том, что надо сохранять позиции, которые были наработаны за эти 5 лет. Украина превыше всего, Россия агрессор, санкции против России, если она не уберет оккупационные войска с нашей территории, должны быть незыблемы и мировая солидарность вокруг Украины должна быть прочной, как при Порошенко", - подытожил он.

Напомним: 21 мая новоназначенный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире "112-Украина" отметил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом ... может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение: подходят ли те или иные договоренности", – заявил Богдан.

Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал команде шестого президента Украины Владимира Зеленского не искать капитуляции перед российским агрессором.

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