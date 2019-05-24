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Зеленский объяснил свою идею с референдумом о мире с РФ

24.05.2019 / 09:07
Зеленский объяснил свою идею с референдумом о мире с РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что вынесение вопроса о заключении мирных договоренностей с Россией на референдум не имеет законодательной инициативы, а является лишь способом выяснить мнение общества.

Об этом он сказал во время встречи с общественными активистами, волонтерами и бывшими военными, которая состоялась в Администрации главы государства, передает пресс-служба АП.

"Мы должны слышать каждого человека. Это не законодательный референдум, а информационный: граждане, что вы думаете. Это нормальный разговор с людьми", - отметил Зеленский.

По его словам, он стремится к открытости в обсуждении важных для страны вопросов и не хочет принимать решения за закрытыми дверями, как это делалось раньше.

Сообщается, что участники встречи согласились, что целесообразно назвать это референдумом, а опросом и диалогом с обществом.

Напомним: 21 мая новоназначенный глава Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан в эфире "112-Украина" отметил, что допускает проведение референдума относительно мирных соглашений с Россией.

"Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом ... может быть вынесено на референдум, чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло такое решение: подходят ли те или иные договоренности", – заявил Богдан.

Он добавил, что команда президента вынуждена искать компромиссы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает референдум об отношениях с Россией внутренним делом Украины, а Москва ждет от Киева конкретных шагов по улучшению отношений.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий посоветовал команде шестого президента Украины Владимира Зеленского не искать капитуляции перед российским агрессором.

Пятый президент Петр Порошенко посоветовал команде действующего главы государства Владимира Зеленского быстрее развеять слухи о капитуляции перед Россией.

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референдум, Зеленский
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