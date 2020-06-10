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Зеленский предлагает разрешить референдумы по 4 вопросам и голосовать через интернет

10.06.2020 / 09:04
Зеленский предлагает разрешить референдумы по 4 вопросам и голосовать через интернет
Законопроект о всеукраинском референдуме №3612, внесенный президентом в Верховную Раду, предусматривает осуществление народного волеизъявления по 4 вопросам и с возможностью электронного голосования.

Об этом свидетельствуют текст законопроекта, пояснительная записка к законопроекту

Дословно текст проекта закона: "1. Предметом всеукраинского референдума могут быть вопросы:

1) утверждение закона о внесении изменений в разделы I, III, XIII Конституции Украины (речь идет об общих принципах, выборах и самом референдуме, а также о правосудии, в общем 38 статей – ред.);
2) общегосударственного значения;
3) об изменении территории Украины;
4) о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями".

Вместе с тем всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Проект закона также расширяет круг субъектов процесса референдума, которые регистрируются в Центральной избирательной комиссии как сторонники или оппоненты вопроса всеукраинского референдума. Ими могут быть как политические партии, так и общественные организации, соответственно зарегистрированные в ЦИК.

Кроме того, законопроект определяет возможность введения электронных процедур при организации и проведении всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований.

Для обеспечения организации и проведения всеукраинского референдума законопроект предусматривает создание автоматизированной информационно-аналитической системы по обеспечению электронного голосования.

Сообщается, что принятие закона потребует расходов из госбюджета на создание упомянутой системы, а также на само обеспечение проведения всеукраинского референдума (вместе со средствами соответствующих субъектов процесса референдума).

Кто назначает референдум

Всеукраинский референдум об утверждении изменений в раздел I "Общие положения", раздел III "Выборы. Референдум" и раздел XIII "Внесение изменений в Конституцию Украины" Конституции назначается президентом.

Всеукраинский референдум по изменению территории Украины назначается Верховной Радой.

Всеукраинский референдум по народной инициативе провозглашается указом президента (по требованию не менее 3 миллионов граждан Украины, имеющих право голоса, при условии, что подписи относительно назначения всеукраинского референдума собраны не менее чем в двух третях административно-территориальных единиц, указанных в части второй статьи 133 Конституции Украины, и не менее чем по сто тысяч подписей в каждой из них).

Вопрос референдума

Вопрос всеукраинского референдума должен иметь четкую и понятную формулировку, не допускать различных толкований, и ответ на него должен быть "да" или "нет".
Ограничения при назначении всеукраинского референдума

Всеукраинский референдум не может назначаться или проводиться в случае введения в Украине или в отдельных ее местностях военного или чрезвычайного положения.

В случае если военное или чрезвычайное положение введено после назначения всеукраинского референдума, субъект назначения всеукраинского референдума не позднее чем на 3-й день после введения такого положения выдает акт о приостановлении процесса всеукраинского референдума до окончания действия военного или чрезвычайного положения.

Контроль за соответствием Конституции вопроса всеукраинского референдума осуществляет Конституционный суд по обращению субъекта права на конституционное обращение.

Напомним: 9 июня президент Владимир Зеленский подал в парламент законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум".

28 апреля президент подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно условий оборота земель сельскохозяйственного назначения" № 552-ІХ.

Согласно подписанному закону, вопрос, предоставлять ли иностранцам право покупать землю, будет решаться на референдуме.

30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в Верховной Раде завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.

Источник

законопроект, референдум, Зеленский
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