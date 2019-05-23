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Духовенство УПЦ Буковины требует от местных властей отменить принудительный перевод парафий в ПЦУ

23.05.2019 / 19:17
Духовенство УПЦ Буковины требует от местных властей отменить принудительный перевод парафий в ПЦУ
Черновцы Источник: Центр информации УПЦ
Верующие Буковины требуют от местных властей отменить принудительный перевод парафий УПЦ в ПЦУ

Официальное требование от духовенства и верующих Черновицко-Буковинской епархии УПЦ передано сегодня лично в руки Михаилу Павлюку, и.о. главы Черновицкой областной государственной администрации.

Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Духовенство УПЦ требует от местных властей «отменить ошибочные или такие, которые не имеют юридического основания» распоряжения о принудительной перерегистрации уставов приходов Украинской Православной Церкви в ПЦУ.

Также в УПЦ требуют отменить регистрационные действия государственного регистратора, который внес в ЕГР данные об изменении названий 11 религиозных организаций УПЦ.
Как сообщалось, сегодня, 23 мая, состоялся крестный ход с молитвенным стоянием перед Черновицкой ОГА.

Крестном ходу предшествовало 6-ти дневное круглосуточное молитвенное стояние на площади перед ОГА.

Источник: Inpress.ua
Черновцы, УПЦ
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