В Черновцах верующие УПЦ просят местную ОГА не способствовать захватам храмов

Верующие Украинской Православной Церкви призвали представителей Черновицкой ОГА не способствовать захватам храмов в регионе.

Как сообщает Центр информации УПЦ, с таким призывом обратились к местным властям верующие во время молитвенного стояния, которое начала в субботу у стен местной обладминистрации община захваченного храма УПЦ в Тортрах Черновицкой области.

«В некоторых храмах нашей епархии вместо пасхальной радости паства переживает скорби и печали - храмы захватывают и передают другим общинам», - сказал протоиерей Черновицко-Буковинской епархии УПЦ Георгий Попович.

Священник сравнил верующих УПЦ с апостолами, которые «тайно собирались после Воскресения Христа, движимые не страхом, но верой».

«Нами движет вера в Бога. Мы не согласны с тем, что происходят насильственные захваты храмов, и способствуют этому определенные государственные структуры. Мы заявляем, что будем мирными методами бороться с этими проявлениями», - отметил протоиерей.

Верующие призвали представителей власти не вмешиваться в дела Церкви: «Мы также хотим обратиться к представителям власти. Возможно они нас услышат и не будут способствовать этим процессам, а будут, согласно Закона, стоять на позиции государства, которое не вмешивается в дела Церкви, а Церковь не вмешивается в дела государства».

Также от имени верующих УПЦ священник призвал черновицкие власти не превращать храмы в «плацдармы для политической борьбы».

«Мы мирно молимся о наших государственных правителях, о президенте и мире в государстве. Но мы хотим, чтобы в наших храмах звучала молитва, чтобы храмы использовались по своему назначению, чтобы они не становились плацдармом для борьбы политических партий и власти. Надеемся, нас услышат. Может быть, Господь по своему милосердию положит на их (власти – прим. Цент информации УПЦ) сердца справедливое отношение к нашей Церкви, и прекратятся эти захваты, а верующие нашей Церкви смогут молиться в своих храмах, и не будут выброшены из своих храмов ночью при помощи физической силы», - сказал протоиерей Георгий Попович.

Как сообщалось, в субботу, 18 мая, храм УПЦ в Тортрах был захвачен активистами ПЦУ при содействии представителей национальной полиции. В этот же день община захваченного храма приехала под стены Черновицкой ОГА, где третьи сутки проводит непрерывное молитвенное стояние.