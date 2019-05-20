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В Эстонии управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах

20.05.2019 / 14:23
В Эстонии управляющий делами УПЦ принял участие в торжествах
Торжества в Эстонии Источник: Центр информации УПЦ
Здесь он принял участие в торжествах по случаю 25-летия хиротонии митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения

По благословению Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний 18 - 19 мая посетил эстонскую столицу Таллин.

Здесь он принял участие в торжествах по случаю 25-летия хиротонии митрополита Таллинского и всея Эстонии Евгения, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ.

Торжества начались со Всенощного бдения, которое было совершено 18 мая в храме в честь иконы Божией Матери «Скоропослушница» города Таллин. Соборное богослужение возглавил Митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений, которому сослужили гости из Поместных Православных Церквей и иерархи Эстонской Православной Церкви.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Антоний
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