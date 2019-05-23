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Духовенство Ивано-Франковской епархии УПЦ провело встречу с представителями Мониторинговой миссии ОБСЕ

23.05.2019 / 18:56
Во Франковске представители Мониторинговой миссии ОБСЕ обсудили с духовенством УПЦ вопросы религиозной свободы в регионе

20 мая в офисе Миссии ОБСЕ в Ивано-Франковске состоялась встреча секретаря Ивано-Франковской епархии УПЦ протоиерея Василия Романюка с представителями специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылку на пресс-службу Ивано-Франковской епархии, во время встречи обсуждались вопросы религиозной свободы и соблюдения прав верующих УПЦ на Прикарпатье.

Как сообщалось, ранее в Кривом Роге и Владимир-Волынском состоялись встречи представителей Украинской Православной Церкви с наблюдателями специальной мониторинговой миссии в Украине Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Источник: Inpress.ua
ОБСЕ, УПЦ
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