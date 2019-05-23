В РПЦ назвали фейком новость о признании ПЦУ Болгарской Церковью

Новость «Болгарская Православная Церковь признала ПЦУ - сломав пророссийское лобби» рассчитана на «неискушенную нормальной журналистикой публику, не читающую дальше заголовков».

Так прокомментировал новость о признании ПЦУ Болгарской Церковью глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда на своем канале в Телеграм.

«Мастерство» бойцов ПЦУ на информационном фронте выходит на новый уровень, - отметил он. - Заголовок амбициозный, но сенсации не получится. Не побоюсь этого слова, «автор» ссылается на статью желтого болгарского издания, написанную 25 января (sic !). Разумеется, содержание болгарской статьи не имеет ничего общего с сенсационным украинским заголовком, кроме того, что она написана про Синод БПЦ», - написал спикер РПЦ.

Легойда предположил, что подобные фейковые материалы появляются в интернете благодаря «идейным союзникам» новой церковной структуры Украины.

«Такая "журналистика" - неуважение, в первую очередь, к собственной аудитории, которую составляют, надо полагать, идейные союзники. По иронии судьбы слоган украинского "издания" на русском звучит так: "правда принадлежит свободным". Какая правда, такая и свобода. Ну и ещё раз - на всякий случай - этот заголовок – фейк», - отметил Владимир Легойда.