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Священник УПЦ объяснил, почему Церковь поминает усопших в субботу

09.04.2021 / 15:45
Священник УПЦ объяснил, почему Церковь поминает усопших в субботу
Источник: Центр информации УПЦ
Священник отметил, что поминальные субботы - это связь с Воскресением

Великопостные поминальные субботы, поминание в мясопустную субботу и другие поминальные дни - это святой подарок Церкви для нас и наших усопших родных.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал иерей Андрей Гавриленко в комментарии для портала «Православная жизнь».

«В субботу Иисус Христос был мертвым. Тело Его было во гробе, а душа побеждала ад силой Божества. Поэтому поминовения усопших совершаются по субботам: «Суббота - обычный в неделе день поминовения усопших, потому что в сей день Господь наш пребывал в усопших», - говорит святитель Филарет Дроздов», - объяснил священник.

Он напомнил, что Церковь напоминает о разлуке и постоянно «заботится делами живых и любовью святых о Вечной памяти, оставлении грехов и будущем Воскресении всех усопших христиан».

«Церковная жизнь не прерывается у человека после его кончины. Душу и тело умершего Церковь сопровождает в загробную жизнь молитвой и благодатной памятью. Умирающий не отправляется в путь всея земли один, нет. Церковь сопровождает его отходной молитвой, отпеванием, постоянными проскомидийными поминовениями, милостынями, панихидами и посещением кладбищ. Церковь в этом смысле - непрекращающаяся память и свидетельство о вечной жизни. Кто ей принадлежит, тот принадлежит Телу Христову и имеет в себе жизнь вечную», - подчеркнул отец Андрей.

Священник отметил, что поминальные субботы - это связь с Воскресением.

«Без субботы нет воскресного дня. Без гроба нет победы над смертью. Воскресение Христово дало победу над смертью. Здесь смерть - это временный сон…Смерть не прекращает отношений, но изменяет их качество. Мы не знаем, какая участь у наших умерших, но верим, что наша деятельная любовь здесь может ему помочь там, за гробом», - заключил отец Андрей.

Источник: Inpress.ua
УПЦ
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