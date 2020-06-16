Войти | Зарегистрироваться
17:57

вторник,
16 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

В Раде назвали четыре главные ограничения по вопросам референдума

16.06.2020 / 17:18
Рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия предусмотрела четыре главных ограничения по вопросам, по которым его нельзя проводить всеукраинский референдум.

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 15 июня.

"... В 73-й статье Конституции предусмотрено только три ограничения, по которым не может проводиться всеукраинский референдум: это вопрос налогов, амнистии и вопросы, связанные с бюджетом. Но мы не можем считать только одну статью Конституции ... Поэтому мы предусмотрели четыре основные ограничения, по которым не может проводиться всеукраинский референдум", - отметил Стефанчук.

По его словам, первое - это если вопрос противоречит Конституции или стандартам международного права. "Понятно, что вопросы, которые ограничивают фундаментальные права человека, не могут выноситься на референдум в Украине", - отметил первый вицеспикер.

Второе ограничение, по его словам, связано с вопросами, которые противоречат национальной безопасности, территориальной целостности или пропагандируют межэтническую и межнациональную рознь.

"Третий предохранитель - это невозможность вынесения вопросов, касающихся амнистии, налогов и вопросов, связанных с бюджетом. Это конституционная норма. И ... ряд других. То есть, у нас только четыре варианта, которые, по нашему мнению, является предохранителями ", - сказал первый вице-спикер.

Напомним, в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Президент определил законопроект к рассмотрению как неотложный.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" готовит пять законопроектив, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.

28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме". Текст этого документа был обнародован на сайте парламента 4 марта и началось его общественное обсуждение.

Источник

референдум, ВР, ограничения, Стефанчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
16 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.