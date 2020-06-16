В Раде назвали четыре главные ограничения по вопросам референдума

Об этом заявил первый заместитель Председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук во время брифинга 15 июня.

"... В 73-й статье Конституции предусмотрено только три ограничения, по которым не может проводиться всеукраинский референдум: это вопрос налогов, амнистии и вопросы, связанные с бюджетом. Но мы не можем считать только одну статью Конституции ... Поэтому мы предусмотрели четыре основные ограничения, по которым не может проводиться всеукраинский референдум", - отметил Стефанчук.

По его словам, первое - это если вопрос противоречит Конституции или стандартам международного права. "Понятно, что вопросы, которые ограничивают фундаментальные права человека, не могут выноситься на референдум в Украине", - отметил первый вицеспикер.

Второе ограничение, по его словам, связано с вопросами, которые противоречат национальной безопасности, территориальной целостности или пропагандируют межэтническую и межнациональную рознь.

"Третий предохранитель - это невозможность вынесения вопросов, касающихся амнистии, налогов и вопросов, связанных с бюджетом. Это конституционная норма. И ... ряд других. То есть, у нас только четыре варианта, которые, по нашему мнению, является предохранителями ", - сказал первый вице-спикер.

Напомним, в Верховной Раде 9 июня зарегистрирован президентский законопроект №3612 "О народовластии через всеукраинский референдум". Президент определил законопроект к рассмотрению как неотложный.

Ранее сообщалось, что партия "Слуга народа" готовит пять законопроектив, которые предусматривают введение в Украине народовластия. Это законопроекты о всеукраинском и местном референдумах, о введении законодательных инициатив народа, о народном вето.

28 февраля рабочая группа Верховной Рады по вопросам разработки законопроектов в сфере народовластия одобрила окончательный вариант законопроекта "О всеукраинском референдуме". Текст этого документа был обнародован на сайте парламента 4 марта и началось его общественное обсуждение.

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