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Суд рассмотрит меру пресечения Порошенко 18 июня

16.06.2020 / 16:47
Печерский районный суд Киева 18 июня рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения экс-президенту Петру Порошенко.

Об этом сообщил в комментарии Укринформу пресс-секретарь суда Виталий Чергавый.

"Предварительно суд назначил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения Петру Порошенко на 15 ч. 15 мин. 18 июня", - сказал он.

Как сообщалось, следователи ГБР планировали ходатайствовать об избрании Порошенко меры пресечения в виде содержания под стражей по делу о назначении Семочко заместителем председателя СВР.

В бюро утверждают, что прокуроры Офиса генерального прокурора в здании ГБР сообщили о подозрении Порошенко.

В то же время адвокат экс-президента Илья Новиков заявил, что 10 июня допрос Порошенко по делу о перемещении через границу картин не состоялся. Зато ему пытались сообщить о подозрении в деле о назначении заместителем руководителя Службы внешней разведки Семочко. В то же время Порошенко не стал общаться с представителем ОГП и покинул здание ГБР.

Порошенко отметил, что не считает себя официально уведомленным о подозрении, поскольку это было сделано в не установленный законом способом, поскольку сообщать о подозрении народному депутату должен лично генпрокурор. Для этого он после допроса в ГБР прибыл в ОГП на встречу с генпрокурором Ириной Венедиктовой. Однако она, по его словам, не вручила уведомление о подозрении.

Кроме того, в ответ на запрос Укринформа заместитель главы МИД Евгений Божок сообщил, что ГБР дважды сообщил ему о подозрении в выдаче незаконного приказа во время пребывания в должности главы Службы внешней разведки, которым был назначен Сергей Семочко его первым заместителем.

Сейчас ГБР и Офис генпрокурора намерены ходатайствовать в суде об избрании Божко меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере почти 2 млн грн.

Источник

суд, Порошенко, ГБР
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