В Киеве православные волонтеры передали продуктовые наборы нуждающимся

В столице православные волонтеры благотворительного проекта «Наша Лепта» передали помощь нуждающимся.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Киевской митрополии, проект «Наша Лепта» действует при общине храма святителя Николая Чудотворца на территории 17-й городской больницы.

Волонтеры передали благотворительную помощь матерям-одиночкам и вдовам, которые воспитывают более трех детей, семьям с детьми, имеющими инвалидность, детям с диагнозами ДЦП и аутизмом, а также одиноким пожилым людям.

80 продуктовых наборов были доставлены волонтерами семьям из Киева, а также отправлены посылками по Киевской и Черниговской областям.