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Взятка Холодницкому: суд арестовал всех трех фигурантов

16.06.2020 / 16:15
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому в деле о взятке руководителям антикоррупционных органов. Экс-чиновницу ГФС отправили за решетку с возможностью внесения свыше 120 млн гривен залога.

Об этом сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Таким образом, ВАКС избрал меры пресечения всем троим подозреваемым в подкупе руководства Национального антикоррупционного бюро и САП.

Сегодня утром стало известно об аресте действующего чиновника, замглавы налоговой Киева Николая Ильяшенко. ВАКС отправил его за решетку на 2 месяца с альтернативой внесения 84,08 млн гривен залога.

Вдвое меньший залог (40,4 млн гривен) и аналогичный срок содержания под стражей применили в отношении юриста Burisma - компании, аффилированной с экс-министром экологии Николаем Злочевским, - Андрея Кича.

"Бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120,024 млн гривен", - сообщили в САП.

Первых двух подозревают в пособничестве при даче взятки служебному лицу, экс-руководительницу департамента ГФС - в предложении, обещании или предоставлении взятки служебному лицу, которое занимает особо ответственное положение.

Напомним, первому подозреваемому в деле о взятке Холодницкому меру пресечения избрали вчера вечером.

Отметим, что по данным НАБУ, к преступлению могут быть причастны работники Генеральной прокуратуры.

Источник 

взятка, Холодницкий, ВАКС
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