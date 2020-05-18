Законопроект о референдуме могут рассмотреть через несколько недель – Разумков

Об этом Разумков заявил в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Буквально во вторник или в среду было подписано письмо Венецианской комиссии, и туда был направлен первый законопроект с пакета о народовластии – об общенациональном референдуме.

Я надеюсь, что в ближайшее время, через несколько недель, мы сможем его вынести в зал Верховной Рады и рассмотреть".

"Также есть и другие инициативы, которые, я думаю, будут вскоре разрабатываться и приниматься. Это и о местных референдумах, это реколлы так называемые, это и народное вето, народная инициатива и т.д.".

Отвечая на вопрос, видит ли он риски принятия законов о народовластии, Разумков подчеркнул, что украинский народ готов избирать президента или парламент, и нельзя лишать его возможности влиять на другие важные вопросы.

Прямая речь: "Почему мы думаем, что кто-то умнее народа? В Конституции написано, что единственным источником власти является народ, и он должен выбирать. Могут быть здесь риски и ошибки? Могут. Но забирать возможность делать риски и ошибки, а также правильные вещи, мы не можем".

Напомним: 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что в ВР завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме.

В предвыборной программе Владимир Зеленский обещал закон "О народовластии".

29 августа Зеленский подал соответствующий законопроект в Верховную Раду. В нем предусмотрены изменения в Конституцию. Сейчас право законодательной инициативы принадлежит президенту, Кабинету министров, народным депутатам. Зеленский предлагает добавить в этот перечень "народ".

3 сентября парламент направил законопроект в Конституционный суд.

Среди ключевых направлений развития народовластия, которые "Слуга народа" предложит на рассмотрение парламента, всеукраинский и местный референдумы, законодательная инициатива и электронные петиции, "отзыв" должностных лиц, народное вето на решения должностных лиц.

14 ноября Конституционный Суд признал законопроект о законодательной инициативе народа соответствующим Конституции, но посоветовал конкретизировать положение о законодательной инициативе народа.

Источник