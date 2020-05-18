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Вице-премьер: ждем помощи Великобритании и США из-за Будапештского меморандума

18.05.2020 / 11:15
Украинская власть ждет помощи Великобритании и США, подписи лидеров которых стоят под Будапештским меморандумом.

Об этом заявил вице-премьер-министр реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в эфире Радио Крым.Реалии

Резников отметил, что второй президент Леонид Кучма несколько раз поднимал на переговорах вопрос аннексированного Крыма, однако "российская сторона реагирует на это очень резко вплоть до того, что встает из-за стола переговоров".

От напомнил, что именно Кучма подписал так называемый большой договор (Договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году) с Россией, который "она нарушила".

Прямая речь: "А второй документ - так называемый Будапештский меморандум, в котором в обмен на отказ от ядерного статуса нам обещали неприкосновенность и защиту. Россия также нарушила его, а от Великобритании и США мы не получили очевидной помощи и до сих пор ее ждем.

Плюс есть еще две страны, которые присоединились к меморандуму, - Франция и Китай. Интересно, что президент Франции Франсуа Миттеран (президент Франции в 1981-1995) при подписании сказал тогда Леониду Кучме: "Молодой человек, вас все равно обманут". К сожалению, так и произошло, поэтому мы глубоко убеждены, что западные партнеры должны нам помогать".

"Действительно, нужно работать для того, чтобы создать такую крымскую площадку, которая была бы не минской, а, например, кишинёвской или брюссельской - но все равно без помощи западных партнеров нам не обойтись".

Справка: Будапештский меморандум был подписан 5 декабря 1994 года. Согласно документу, Украина получала гарантии территориальной целостности в обмен на отказ от ядерного оружия. Меморандум был подписан лидерами Украины, США, России и Великобритании.

Источник

США, Великобритания, Будапештский меморандум, Алексей Резников
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