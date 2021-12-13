Войти | Зарегистрироваться
17:18

понедельник,
13 декабря
Онлайн
10 самых полезных осенних продуктов
Жизнь
10 самых полезных осенних продуктов
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Стефанчук: Заявления об отставке министра культуры официально в Раду не поступало

13.12.2021 / 16:55
Заявление министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко об отставке с занимаемой должности официально не поступало в Верховную Раду

Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

"По моей информации, оно (заявление Ткаченко об отставке - ИФ) не "заходило", то есть официально в Верховную Раду через систему "входящие-исходящие" оно не поступало. Мы выясняем далее эту ситуацию", - сказал Стефанчук на брифинге в понедельник.

11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентства по вопросам кино.

30 ноября лидер парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко уже не актуален.

Ткаченко, Стефанчук
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
13 декабря
12 декабря
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.