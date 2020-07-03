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Путин говорит, что Россия еще не сформировалась после развала СССР

03.07.2020 / 10:54
Президент России Владимир Путин заявляет, что после развала Советского Союза Россия еще находится в стадии формирования.

Об этом сообщает российский "Интерфакс"

Путин вспомнил об СССР, благодаря россиянам за голосование по изменениям в Конституцию РФ.

Прямая речь Путина: "Нельзя забывать, что после развала Советского Союза прошло, по историческим меркам, совсем немного времени, и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования, становления.

Мы пока еще очень уязвимы, нам нужна внутренняя стабильность и время для укрепления страны, всех ее институтов. И поэтому еще раз спасибо всем тем, кто поддержал поправки".

Напомним, 2 июля Центральная избирательная комиссия Российской Федерации заявила, что в поддержку изменений в Конституцию РФ выступили 77,92% избирателей.

Источник

СССР, Путин, РФ
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