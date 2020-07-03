Коронавирус: в мире снова фиксируют рекорд суточной заболеваемости

Такие данные сайта Worldometers

Более 50 тысяч новых больных обнаружили в США, почти 45 тысяч – в Бразилии, около 19 тысяч – в Индии.

Также 8 тысяч случаев зарегистрировали в Южной Африке, 6,5 тысяч в России и более 5 тысяч – в Мексике.

В этот же день умерло 4835 человек. Из них 1057 жертв зафиксировали в Бразилии, 667 – в США, 648 – в Мексике и 438 летальных случаев в Индии.

Сейчас в мире обнаружили 10 миллионов 793 тысяч заражений, из которых 518 тысяч – летальные. Побороли коронавирус 5 миллионов 930 тысяч больных.

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