Поправки Путина: ЦИК подвела итог, в Кремле говорят о "триумфе"

Об этом сообщает РБК со ссылкой на ЦИК России, которая сообщила о подсчете 100% протоколов всероссийского голосования

Против поправок Владимира Путина высказались якобы 21,27% участников голосования.

Два близких к Кремлю источника РБК сказали, что итоги голосования по поправкам в Основной закон превзошли ожидания Администрации президента Путина: никто не предполагал, что в условиях пандемии, сложной экономической ситуации и дачного сезона они окажутся настолько высокими.

Один из собеседников издания заявил: "Это триумф".

В целом обошлось без скандалов, а число нарушений минимальное, отметил он.

Участие в российском "плебисците", по предварительным данным, приняли 65,28% россиян.

Это сопоставимо с явкой на выборах президента РФ в 2018 году: тогда участие в голосовании приняли 67,54% граждан России.

Напомним, 25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года. Также среди предлагаемых изменений есть поправка о защите целостности России. Ею хотят сделать неконституционными законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию. Также в России разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.

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