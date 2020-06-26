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"Обнулить" сроки Путина: в России начали голосовать за поправки в конституцию

26.06.2020 / 11:45
25 июня в России началось голосование по поправкам в конституцию и "обнулению" президентских сроков Владимира Путина, которое может разрешить президенту РФ управлять страной до 2036 года.

Об этом сообщает "Медуза"

Дословно: "Голосование будет продолжаться неделю – впервые в истории страны. В Москве и Нижегородской области проголосовать можно онлайн, в остальных городах открыты избирательные участки. Основной день голосования – 1 июля. Ожидается, что в этот день будут объявлены и первые результаты".

Участки для голосования уже открылись на Дальнем Востоке и Урале, в Сибири, в центральной России. Граждане могут проголосовать на них в любой из дней до 1 июля включительно с 8:00 до 20:00 по местному времени.

Открываются 96,5 тысячи участков на территории России. И еще на 254 участках за рубежом – в 144 странах мира.

В некоторых регионах участки для голосования организованы на открытом воздухе – в шатрах и палатках.

Также по поправкам в конституцию все желающие могут проголосовать на дому (для этого до 21 июня надо было подать заявление).

Те, кто хотел проголосовать онлайн, но передумал или не смог, смогут сделать это на избирательном участке, но только 1 июля. В остальные дни, уверяют представители мэрии, ничего не получится.

В основной день голосования члены избиркомов проверят, не голосовал ли человек, который записался на электронное голосование, и если нет, то выдадут ему бумажный бюллетень.

По данным на 1 января, всего в России и за пределами было 108 648 120 избирателей, имеющих право проголосовать по поправкам.

Напомним, 20 января президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об изменениях в конституцию России. В основу инициативы легли тезисы, озвученные Путиным в послании Федеральному собранию 15 января, которые касались, в частности, расширения полномочий парламента и новых критериев к кандидатам в президенты.

Государственная Дума Российской Федерации поддержала поправку к конституции РФ об обнулении президентских сроков. 11 марта документ был одобрен Советом Федерации.

14 марта закон РФ о поправках к Конституции подписал президент России Владимир Путин. Он также назначил на 1 июля голосование относительно изменений в конституцию РФ, которые позволят ему остаться у власти до 2036 года.

Позже СМИ сообщили, что в Москве скупают голоса в поддержку поправок в конституцию.
В России также разработали специальную электронную систему для контроля явки бюджетников из крупных предприятий на голосовании за поправки в конституцию.

Источник

голосование, конституция, Путин, РФ
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