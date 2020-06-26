ЕС еще не определил список стран, для которых откроет границы 1 июля — СМИ

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Свобода.

Представители стран-членов ЕС договорились лишь, что окончательный список будет состоять из примерно 20 стран мира. Из европейских стран, не входящих в состав ЕС, право на въезд могут получить три балканские (Босния, Черногория и Сербия) и три карликовые (Андорра, Монако и Ватикан) государства.

Сначала в списке фигурировала также Грузия (население почти 4 миллиона человек), но пока ее там нет. Некоторые страны-члены сомневаются, что медицинская система этой кавказской страны будет способна справиться с контролем заболеваемости коронавирусной инфекцией, хотя фактически сейчас эпидемия в Грузии находится под контролем.

Продолжение согласования состоится в пятницу 26 июня.

Украины в списке стран, для граждан которых Евросоюз откроет границы с 1 июля, не было с самого начала. Как сообщалось, с последним увеличением количества новых заражений коронавирусом Украина вышла за пределы, которые может установить Еврокомиссия для государств, жители которых будут пускать как туристов в Шенгенскую зону.

Источник