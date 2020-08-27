Кабмин снова закрывает границы для иностранцев

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 26 августа

Прямая речь: "Учитывая уровень заболеваемости, мы должны защитить наших сограждан и проявить ответственность перед нашими иностранными партнерами.

Правительство сегодня рассмотрит вопрос о том, чтобы почти до конца сентября закрыть границы для въезда иностранных граждан, кроме тех, кто имеет вид на жительство, является членамим международных и гуманитарных миссий, международных экипажей и т.д. весь перечень сегодня озвучим.

Также отдельные случаи о возможности пересечения границы будет рассматривать в соответствии с законом, председатель Государственной пограничной службы Украины. МИД проинформирует об этом решении наших зарубежных партнеров".

"За" соответствующее решение проголосовали единогласно. Постановление, которое должны доработать, должны обнародовать в четверг. Срок его действия - с 00.00 29 августа по 00.00 28 сентября.

Перечень иностранцев, для которых будут делать исключения, озвучил глава МВД Арсен Аваков:

Лица, которые направляются на территорию Украины транзитом и имеют документы, подтверждающие выезд в течение 1-2 суток, учатся в учебных заведениях Украины, проходящие военную службу в ВСУ, постоянно проживающие на территории нашей страны и имеющие соответствующий вид на жительство, признанные беженцами или лицами, нуждающимися в особой защите, являющиеся работниками дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств и члены их семей, лица, прибывающие по приглашению МИД Украины.

Водители, члены международных экипажей транспортных средств, автобусов, воздушных, морских и речных судов, поездов, инструкторы вооруженных сил государств-членов НАТО и государств-участников "Партнерства НАТО", участвующие в подготовке подразделений ВСУ, или прибывающие по приглашению Минобороны , деятели культуры, прибывающие по приглашению учреждений культуры вместе с сопровождающими лицами, спортсмены, прибывающие для участия в соревнованиях, лица, осуществляющие перевозки гомеопатических стволовых клеток для трансплантации, лица, следующие на лечение в Украину.

Министр Кабинета министров Олег Немчинов напомнил также о поручении президента Владимира Зеленского по поддержке граждан Беларуси в случае их обращения. Аваков заверил, что это предусмотрено гуманитарными нормами в постановлении.

Шмыгаль также добавил, что 27 августа на комиссии ТЭБ и ЧС рассмотрят вопрос о запрете массовых мероприятий в сентябре на праздновании иудейского Нового года Рош га-Шана.

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