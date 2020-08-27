Зеленский заявил, что Украина вернет Крым

Об этом заявил Зеленский в интервью телеканалу Euronews, сообщает Офис президента

Прямая речь: "Но Крым - наша территория, мы его вернем.

Я говорю откровенно, что мощной площадки, на которой поднимался бы этот вопрос, я считаю, пока нет. Я считаю, что шесть лет такой площадки не существовало в природе. Кроме санкций, за которые я благодарен нашим партнерам и которые мы с ними проговариваем, и они продолжаются. Нам помогает не только Европа - помогают США и другие страны. Больше ничего я не вижу. Собираюсь ли я еще что-то делать? Да".

По его словам, деоккупация Крыма является таким же приоритетом, как и возвращение Донбасса, однако на Донбассе гибнут люди, поэтому восстановление мира там у него на первом месте. Но на том же уровне, что и возвращение Крыма.

Зеленский также заявил, что те, кто допустил легкую сдачу Крымского полуострова под оккупацию, должны понести ответственность, но не уточнил кого именно он имеет в виду.

Прямая речь: "Отдавать Крым нельзя. Это большая проблема. Но сегодня мы уже не можем говорить и кусать локти по поводу того, как это произошло. Я уверен, что за это когда-нибудь все будут отвечать. Многие в этом участвовали".

В Офисе президента добавили, что вопрос деоккупации Крыма поднимался в пределах Нормандского переговорного процесса, но Россия не хочет обсуждать этот вопрос.

Напомним: Зеленский неоднократно поднимал вопрос возврата Крыма на официальных мероприятиях. Он заявлял, что верит в возвращение Крыма.

В феврале-марте 2014 года Россия аннексировала Крым, воспользовавшись сменой власти и смятением в Киеве, прикрывшись незаконным "референдумом" о статусе АРК.

После этого Россия спровоцировала вооруженный конфликт на востоке Украины, который до сих пор поддерживает морально, материально, финансово и политически.

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