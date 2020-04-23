Шмыгаль об открытии границ: будем смотреть, как у соседей

Об этом шла речь в интервью Шмыгаля РБК-Украина

Прямая речь: "Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией – как они будут себя вести в отношении границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии, и в зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация".

Шмыгаль объяснил, что открывать границу в Украину бессмысленно, потому что все равно ни выехать, ни заехать в страну будет невозможно, поскольку закрыты границы других стран, которые "вошли в это карантинное пике гораздо раньше".

Он также добавил, что Украина попытается оставить у себя тех людей, которые вернулись домой после потери работы за рубежом, потому что в "Украине также полно работы".

Шмыгаль отметил, что сейчас известно о двух случаях в Европе, когда работодатели-аграрии организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но, он напомнил, что границы закрыты, и добавил, что ни на официальном, ни на неофициальном уровне Украина не вела и не ведет переговоров о том, чтобы "вывезти куда-то людей на работу".

По словам премьера, сейчас всех людей, которые вернулись с заработок, идентифицируют "в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку".

Для них хотят создавать новые рабочие места, а также кредитовать малый и средний бизнес "под очень выгодные условия".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин продлит карантин в Украине до 11 мая, но и в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Он также заявил, что работу общественного транспорта в Украине будут восстанавливать в несколько этапов, начиная с ослабления условий карантина для городского транспорта.

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