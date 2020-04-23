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Шмыгаль об открытии границ: будем смотреть, как у соседей

23.04.2020 / 13:12
Премьер-министр Дмитрий Шмыгаль прогнозирует, что при условии снижения заболеваемости коронавирусом, Украина сможет начать открывать свои границы примерно через 30 дней после того, как их откроют другие европейские страны.

Об этом шла речь в интервью Шмыгаля РБК-Украина

Прямая речь: "Мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией – как они будут себя вести в отношении границ. Мы также видим яркие примеры Германии, Испании, Италии, и в зависимости от того как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация".

Шмыгаль объяснил, что открывать границу в Украину бессмысленно, потому что все равно ни выехать, ни заехать в страну будет невозможно, поскольку закрыты границы других стран, которые "вошли в это карантинное пике гораздо раньше".

Он также добавил, что Украина попытается оставить у себя тех людей, которые вернулись домой после потери работы за рубежом, потому что в "Украине также полно работы".

Шмыгаль отметил, что сейчас известно о двух случаях в Европе, когда работодатели-аграрии организовывали чартеры, чтобы перевозить рабочую силу из других стран. Но, он напомнил, что границы закрыты, и добавил, что ни на официальном, ни на неофициальном уровне Украина не вела и не ведет переговоров о том, чтобы "вывезти куда-то людей на работу".

По словам премьера, сейчас всех людей, которые вернулись с заработок, идентифицируют "в качестве чрезвычайно квалифицированной, обученной в Европе рабочей силы, которая имеет высокую производительность, хорошую технологическую, профессиональную подготовку".

Для них хотят создавать новые рабочие места, а также кредитовать малый и средний бизнес "под очень выгодные условия".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин продлит карантин в Украине до 11 мая, но и в следующие два года возможны ограничения из-за пандемии коронавирусной болезни COVID-19.

Он также заявил, что работу общественного транспорта в Украине будут восстанавливать в несколько этапов, начиная с ослабления условий карантина для городского транспорта.

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коронавирус, карантин, границы, Шмыгаль
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