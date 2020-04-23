12 мая – конец карантина, если процент больных не перевалит "норму"

Об этом шла речь на заседании Кабмина 22 апреля

Прямая речь: "Правительство сегодня примет решение о продлении карантина до 11 мая, поскольку по расчетам академии наук, пик мы ожидаем между 3 и 8 мая.

У нас есть очень четкий план выхода из карантина. План состоит из 5 этапов. Есть стартовая точка реализации этого плана, мы ее условно можем назвать день "К" или день "конца карантина".

Этот день или начало реализации нашего плана мы можем запустить при условии благоприятной эпидемиологической ситуации. По нашим прогнозам, этот день должен наступить 11 мая (Telegram-канал премьера сообщает, что "день К" должен наступить 12 мая - ред.).

Основные условия наступления первого дня выхода из карантина – это, как минимум, в течение 10 дней процент выявленных случаев заболевания должен не изменяться, должен колебаться в пределах плюс-минус 5%.

Второе условие. Больницы должны быть заполнены пациентами с COVID-19 менее чем на 50%. Сейчас наши больницы заполнены больными на 10%, это означает, что мы сегодня идем по умеренному сценарию, когда медицина может принимать больных коронавирусом.

После этого идем по дорожной карте выхода из карантина и реализуем следующие 4 этапа. Они также, прописаны, мы их сообщим и расскажем при каких условиях будет наступать каждый из этих этапов".

По словам Шмыгаля, в Украине один из самых низких показателей заболевания коронавирусом, что свидетельствует о своевременности введения карантина.

Также премьер сообщил, что до 11 мая в Украине должны выполнить несколько задач: постепенно увеличивать количество тестирований, улучшить обеспечение больниц и медиков, ввести систему Е-контроля за самоизоляцией как альтернативе обсервации и разработать новые социальные стандарты. Это прежде всего ношение средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции и постоянная дезинфекция.

Напомним, 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавирусной болезни COVID-19, а 26 марта глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия ускоряется с экспоненциальной скоростью.

Президент Владимир Зеленский в конце марта прогнозировал три сценария распространения коронавируса в Украине: 1) 3-5% одновременно больных; 2) 25% больных; 3) более 50% одновременно больных. Второго и третьего сценария украинская медицинская система не выдержит, говорил он.

Китайский эксперт по инфекционным болезням Чжан Веньхун говорил, что Европе стоит забыть о скором окончании пандемии COVID-19 и подготовиться к борьбе, которая может длиться до 2 лет. И Немецкий Институт Роберта Коха также заявлял, что эпидемия коронавируса может длиться 2 года волнами.

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