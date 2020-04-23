Войти | Зарегистрироваться
15:25

четверг,
23 апреля
Онлайн
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Жизнь
Как не поправиться во время карантина: 6 проверенных советов
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
Жизнь
Защита от коронавируса: как нужно питаться, чтобы укрепить иммунитет
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Жены священников УПЦ провели пасхальный онлайн-флешмоб

23.04.2020 / 13:46
Жены священников УПЦ провели пасхальный онлайн-флешмоб
Ютуб Источник: Центр информации УПЦ
Цель инициативы – поздравить с Христовым Воскресением, подарить пасхальную радость и показать единство украинского народа

Жены священнослужителей и прихожанки епархий УПЦ опубликовали Пасхальное видеопоздравление с пожеланиями мира и согласия всем украинцам и опубликовали его в YouTube.

Акция состоялась по инициативе жены священника Кировоградской епархии матушки Иоанны Шемедюк, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу епархии.

Цель инициативы – поздравить со Светлым Христовым Воскресением, подарить пасхальную радость и показать единство украинского народа.

Матушки желают украинцам, чтобы Воскресший Господь прикоснулся к их сердцам и подарили им веру, любовь и надежду.

Видеопоздравление записали матушки и прихожанки епархий УПЦ Иоанна Шемедюк (Кировоградская епархия), Елена Новак (Кировоградская епархия), Екатерина Маркевич (Житомирская и Новоград-Волынская епархия), Мария Литвинова (Кировоградская епархия), Вера Хвуст (Киевская епархия), Людмила Пуха (Житомирская и Новоград-Волынская епархия), Анна Байцим (Владимир-Волынская и Ковельская епархия), Ангелина Полюхвич (Волынская епархия), Анна Капшук (Волынская епархия) и Наталья Савельева (Кировоградская епархия).

Источник: Inpress.ua
УПЦ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.