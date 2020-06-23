Войти | Зарегистрироваться
11:40

вторник,
23 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Чтобы никогда не отдать Крым: в РФ объяснили, зачем меняют конституцию

23.06.2020 / 10:45
Поправка в конституцию РФ о защите целостности России нужна, чтобы сделать неконституционными любые законопроекты, связанные с возвращением Крыма Украине.

Об этом сообщил сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в конституцию и глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас в интервью РБК.

Прямая речь: "Это записано для того, чтобы никто не мог всерьез внести поправку в законодательство, по которой Крым передается Украине. Это делается для того, чтобы ни один орган государственной власти, включая президента или парламент, или правительство, не могли всерьез вести переговоры, например, о возвращении Крыма Украине".

Поправка сформулирована так: "Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации государственной границы Российской Федерации с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются".

Впервые с инициативой включить эту норму в конституцию РФ на встрече президента с рабочей группой выступил актер Владимир Машков.

Путин поддержал эту идею, но сделал оговорку, что "у нас переговоры тем не менее проходят с нашими партнерами по некоторым вопросам".

Клишас же отмечал, что в случае принятия этой поправки, дипломаты не смогут вести переговоры с другими странами о передаче земель, поскольку "на это будет конституционный запрет".

Голосование по поправкам в основной закон РФ должно состояться 1 июля.

Напомним, в действующем Уголовном кодексе РФ есть ст. 280.1, запрещающая "публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации". Эта статья предусматривает максимальное наказание до 4 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок.

За те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации и интернета, предусмотрено до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Россия аннексировала украинский полуостров Крым в марте 2014 года, прикрывшись незаконным "референдумом", проведенного в присутствии вооруженных людей в военной форме. Международные организации признали аннексию Крыма незаконной и осудили действия России, страны Запада ввели против нее экономические санкции за это.

Кремль отрицает аннексию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Изначально РФ отрицала наличие своих военных, но потом признала "зеленых человечков" своими людьми.

В феврале бывшая заместитель главы МИД Елена Зеркаль заявила, что, по ее мнению, президент РФ Владимир Путин готовит конституционные изменения, чтобы его преемникам было сложно отдать Крым.

Источник

конституция, Крым, РФ
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
23 июня
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.