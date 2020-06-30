Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ

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08:53
На Прикарпатье частично подтоплены 570 населенных пунктов, 18 - без электричества
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10:15
На Буковине подтоплены 11 населенных пунктов, эвакуированы десятки человек
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08:08
Из-за наводнения на Прикарпатье и Буковине - оранжевый уровень опасности
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09:14
В Одессе упал легкомоторный самолет: оба пилота погибли
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08:13
Над Марсом заметили зеленый туман с “подсветкой”
- 08:53
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09:06
Дело Стерненко: под судом произошли столкновения, горели файеры
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08:17
На Буковине грабитель отстреливался от полицейских: двое раненых
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09:12
Перестрелка в Броварах: полиция нашла одного из организаторов
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09:12
В Киеве задержали "минера" моста Метро
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09:17
Двое иностранцев взорвали банкомат в Черкасской области и похитили почти полмиллиона
- 09:06