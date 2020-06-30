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Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ

30.06.2020 / 18:14
Пандемия коронавируса в мире продолжается уже полгода, и пока до завершения кризиса еще далеко.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса

Прямая речь: "Мы все хотим, чтобы это (пандемия - УП) закончилось... Но жесткая реальность состоит в том, что это все даже не приближается к концу".

Он отметил, что несмотря на то, что многие страны во всем мире добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает обороты.

До сих пор более 10 млн человек во всем мире заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тысяч.

Источник

коронавирус, ВОЗ
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