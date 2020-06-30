Пандемия коронавируса набирает обороты - ВОЗ

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на заявление главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебреесуса

Прямая речь: "Мы все хотим, чтобы это (пандемия - УП) закончилось... Но жесткая реальность состоит в том, что это все даже не приближается к концу".

Он отметил, что несмотря на то, что многие страны во всем мире добились некоторого прогресса, на самом деле пандемия на глобальном уровне набирает обороты.

До сих пор более 10 млн человек во всем мире заразились COVID-19, число жертв превысило 500 тысяч.

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