Китай сообщил об успешном тестировании на людях вакцины от COVID-19

Об этом пишет The Economic Times.

"Китайская национальная компания Biotec (CNBG) сообщила в воскресенье, что результаты предварительного тестирования на людях одной из возможных вакцин против коронавируса показали, что средство может быть безопасным и эффективным, это уже вторая возможная вакцина этой компании, которая показывает обнадеживающие результаты клинических испытаний", - говорится в сообщении.

Согласно предварительным данным испытаний, лекарственное средство обеспечило высокий уровень антител для всех участников прививки, которую сделали 1 120 здоровых людей, сообщила CNBG.

Китайским компаниям и исследователям разрешено тестировать восемь средств, которые могут стать вакцинами против коронавируса в Китае и за рубежом, что сделало Китай лидером в гонке по разработке вакцины против коронавируса, вследствие пандемии которого уже погибли свыше 500 000 людей во всем мире.

Как сообщалось, по состоянию на утро 29 июня в мире заболевание, вызванное коронавирусом, выявили у 10 млн 249 тысяч 460 человек. 5 млн 556 тысяч 634 пациента уже выздоровели и 504 466 - умерли от осложнений. Продолжают лечиться 4,1 млн человек.

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