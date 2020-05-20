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Остановить пандемию без вакцины: в Китае испытывают новые лекарства против COVID-19

20.05.2020 / 17:16
Китайская лаборатория в Пекинском университете тестирует на животных лекарства, которые, по мнению ученых, способны остановить пандемию коронавируса даже без вакцины.

Об этом сообщает Medical Express.

"Ученые из китайской лаборатории разрабатывают медицинский препарат, который, по их мнению, может успешно лечить коронавирусную инфекцию и остановить пандемию", - говорится в сообщении.

Исследователи заявляют, что лекарства могут не только сократить время выздоровления инфицированных, но даже обеспечить кратковременный иммунитет к COVID-19.

Сунни Се, директор Пекинского инновационного центра геномов при университете, отметил, что сейчас препарат успешно проходит стадию тестирования на животных.

В препарате используются антитела, вырабатываемые иммунной системой человека для предотвращения заражения вирусом клеток. Их ученые выделили из крови 60 пациентов, которые уже выздоровели. "Надежда заключается в том, что эти антитела могут стать лекарством, которые остановят пандемию", - сказал Сунни Се.

Он также добавил, что препарат, по расчетам разработчиков, должен быть готов к началу прогнозируемой зимней вспышки коронавируса.

"Планируется проведение клинического испытания", - сказал Се, добавив, что лекарства будут тестировать в Австралии и других странах, поскольку случаев коронавируса в Китае стало значительно меньше.

Как известно, использование антител не является новым подходом в клинической практике, они успешно применяются для лечения ряда других вирусов, таких как ВИЧ, Эбола и респираторный синдром на Ближнем Востоке (MERS).

По состоянию на утро вторника, 19 мая, общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в мире составляет 4 894 222, летальных случаев - 320 181. Количество пациентов, которые уже выздоровели, - 1 908 065.

Источник

коронавирус, вакцина, Китай, COVID-19
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