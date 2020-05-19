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Французские ученые доказали распространение CОVID-19 через сточные воды

19.05.2020 / 18:16
Исследования французских ученых позволили выявить CОVID-19 в сточных водах и доказать, что опасный коронавирус может распространяться через канализацию.

О результатах исследований синергетического проекта Obеpine, в котором приняли участие Парижский водоканал (Eau de Paris), Межведомственный синдикат по санитарии парижской агломерации (ЅІААР) и Институт биомедицинских исследований армии (IRBA), сообщил телеканал BFMTV.

"Эти анализы проводятся с помощью полимеразной цепной реакции - экспериментального метода молекулярной биологии. Этот способ... предоставил возможность выявить следы CОVID-19 уже 5 марта в сточных водах, за десять дней до начала объявления карантина (во Франции – ред.)", - сообщает телеканал.

По данным ученых, коронавирус, который на сегодняшний день унес жизни 28 108 французов, еще в марте был обнаружен на трех очистных сооружениях, после чего было проведено исследование примерно в тридцати подобных местах, включая десять в Парижском региона.

"Результаты убедительны. Установлено, что вирус среди прочего атакует органы пищеварения, и оставляя там следы. За недели корреляция между распространением болезни на территории и наличием следов в сточной воде, становится заметно сильной", - отмечают ученые.

По мнению микробиолога и заведующего лабораторией исследований и разработок Лоран Мулен Парижского водоканала, методика анализа сточных вод также может быть эффективной для выявления возможной второй волны заражения CОVID-19, поскольку вторая неделя отмены части ограничительных мероприятий начинается с этого понедельника.

"В контексте возможного "перезапуска" пандемии нам стоит отслеживать увеличение вирусной нагрузки в сточных водах", - отметил Мулен, добавив, что эти анализы также могли бы количественно оценить долю бессимптомных пациентов во Франции. Учитывая важность результатов исследований, правительство Франции выделило 500 тысяч евро на продолжение проекта Obеpine.

Источник

канализация, франция, коронавирус, ученые, CОVID-19
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