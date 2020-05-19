Французские ученые доказали распространение CОVID-19 через сточные воды

О результатах исследований синергетического проекта Obеpine, в котором приняли участие Парижский водоканал (Eau de Paris), Межведомственный синдикат по санитарии парижской агломерации (ЅІААР) и Институт биомедицинских исследований армии (IRBA), сообщил телеканал BFMTV.

"Эти анализы проводятся с помощью полимеразной цепной реакции - экспериментального метода молекулярной биологии. Этот способ... предоставил возможность выявить следы CОVID-19 уже 5 марта в сточных водах, за десять дней до начала объявления карантина (во Франции – ред.)", - сообщает телеканал.

По данным ученых, коронавирус, который на сегодняшний день унес жизни 28 108 французов, еще в марте был обнаружен на трех очистных сооружениях, после чего было проведено исследование примерно в тридцати подобных местах, включая десять в Парижском региона.

"Результаты убедительны. Установлено, что вирус среди прочего атакует органы пищеварения, и оставляя там следы. За недели корреляция между распространением болезни на территории и наличием следов в сточной воде, становится заметно сильной", - отмечают ученые.

По мнению микробиолога и заведующего лабораторией исследований и разработок Лоран Мулен Парижского водоканала, методика анализа сточных вод также может быть эффективной для выявления возможной второй волны заражения CОVID-19, поскольку вторая неделя отмены части ограничительных мероприятий начинается с этого понедельника.

"В контексте возможного "перезапуска" пандемии нам стоит отслеживать увеличение вирусной нагрузки в сточных водах", - отметил Мулен, добавив, что эти анализы также могли бы количественно оценить долю бессимптомных пациентов во Франции. Учитывая важность результатов исследований, правительство Франции выделило 500 тысяч евро на продолжение проекта Obеpine.

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