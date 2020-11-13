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Пленарная неделя Рады может сорваться из-за CОVID-19 у Разумкова и нардепов

13.11.2020 / 15:43
Следующая пленарная неделя Верховной рады может сорваться из-за CОVID-19 у руководства парламента и ряда народных депутатов. Данный вопрос обсуждают лидеры парламентских фракций.

Об этом рассказала замглавы фракции "Слуга народа" Галина Янченко.

По ее словам, возможная отмена заседаний на следующей неделе связана со вспышкой COVID-19 в Раде.

"Обсуждается вопрос, состоится ли пленарная неделя. Сейчас идет кулуарное обсуждение между руководителями фракций, собираться ли Раде на следующей неделе или внести изменения в календарный план работы", - отметила Янченко.

Напомним, ранее сообщалось, что спикер Верховной рады Дмитрий Разумков заразился коронавирусом и отправился на самоизоляцию.

12 ноября стало известно, что у первого заместителя главы Рады Руслана Стефанчука тоже подтвердили коронавирус.

Отметим, на этой неделе заразились президент Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак, а также ряд народных депутатов и членов правительства.

Источник

сессия, ВР, CОVID-19
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