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Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии 25 августа

20.08.2020 / 18:12
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии парламента на 11:00 25 августа, сообщает Аппарат Верховной Рады.

Так, в связи с предложением президента Украины, поданном в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, о созыве внеочередной сессии Верховной Рады 9 созыва и в соответствии с ч.2 ст.83 Конституции Украины, ч.2 ст.11 Регламента Верховной Рады, принято решение созвать внеочередную сессию парламента на 11:00 25 августа.

Согласно распоряжению Разумкова, планируется рассмотрение на сессии следующих вопросов:

- проект закона Украины о внесение изменений в закон Украины "О государственно бюджете Украины на 2020 год" (№ 3963);

- проект закона Украины о внесение изменений в ст.6 закона Украины "О государственно бюджете Украины на 2020 год" (№ 3659);

- проект постановления Верховной Рады об объявлении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины (№ 3994);

- проект закона Украины о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и Европейским Союзом как кредитором и кредитного соглашения между Украиной как заемщиком и Национальным банком Украины как агентом заемщика и Европейским Союзом как кредитором (№ 0063)

- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения "Европейские дороги Украины III (проект "Развитие трансъевропейской транспортной сети)" между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0055);

- проект закона Украины о ратификации Финансового соглашения (проект "Транспортная связь в Украине - фаза И") между Украиной и Европейским инвестиционным банком (№ 0056).

В связи с этим комитетам Верховной Рады в согласовании с предметами их ведения поручено обеспечить подготовку для рассмотрения на внеочередной сессии перечисленных выше вопросов.

Аппарату Верховной Рады необходимо обеспечить публикацию в газете "Голос Украины" текста распоряжения и информирование народных депутатов Украины.

Источник

сессия, ВР, Разумков
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