Войти | Зарегистрироваться
10:12

пятница,
21 августа
Онлайн
Десять причин постоянного чувства голода
Жизнь
Десять причин постоянного чувства голода
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
Жизнь
Гонки на выживание: на пути к созданию вакцины против коронавируса
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Учебный год в Киеве начнется 1 сентября, но в новых условиях - Кличко

21.08.2020 / 09:01
Учебный год в Киеве начнется 1 сентября, но в новых условиях - Кличко
Новый учебный год в школах Киева начнется с 1 сентября, но в новых условиях и с соблюдением всех правил.

Об этом во время Августовской педагогической онлайн-конференции 20 августа заявил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Учебный процесс должен начаться, но в новых условиях, с соблюдением всех правил. Наши школы к этому готовы. Конечно, есть угрозы, конечно не все просто, но мы вместе с вами преодолеем все вызовы и обязательно вернемся к обычной жизни. Новый учебный год мы начнем 1 сентября, в понятном для общества формате, но многое в дальнейшем будет зависеть от вашей с нами организованности и сплоченности", - сказал Кличко.

Кличко напомнил, что с 12 марта образовательный процесс в столице перевели в дистанционный формат.

"Этот год внес свои коррективы, мир накрыла пандемия. Но мы быстро отреагировали, и с 12 марта перевели образовательный процесс в дистанционный формат. Да, было сложно и педагогам, и ученикам. Телеканал "Киев" начал трансляцию видеоуроков для 11-классников, столица первой разработала и утвердила регламент возобновления образовательного процесса и выделила более 30 млн гривень на дезинфицирующие средства и средства индивидуальной защиты, чтобы безопасно возобновить учебу с 1 сентября", - отметил он.

Как сообщалось, Киевский городской голова Виталий Кличко проверил учебное заведение Киева на соответствие правилам работы в условиях карантина.

С 12 марта в столице ввели план противоэпидемических мер и ограничений. В частности, был ограничен образовательный процесс в учреждениях общего и высшего образования, в детсадах.

Источник

коронавирус, Кличко, учебный год
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
21 августа
20 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.