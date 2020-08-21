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С 1 сентября для въезда в Египет необходим негативный результат ПЦР-теста на Covid-19

21.08.2020 / 10:23
С 1 сентября Египет будет требовать от всех путешественников, приезжающих в страну, предъявить отрицательный ПЦР-тест на Covid-19 в связи с "увеличением случаев инфицирования в некоторых странах".

Об этом заявил премьер-министр Египта Мостафа Мадбули, сообщает издание Ahram Online.

"Мы заинтересованы в обеспечении здоровья прибывающих в страну и граждан Египта; поэтому мы договорились, что любой путешественник, прибывающий страну, должен пройти тестирование", - цитирует слова Мадбули ресурс Ahram Online в статье, опубликованной в среду.

Как отмечается в статье, новое решение было принято через несколько дней после того, как Египет потребовал только от некоторых путешественников, за исключением египтян, предъявить сертификат с отрицательным результатом лабораторного ПЦР-теста на коронавирус для въезда в некоторые районы страны, включая Каир.

Египет начал постепенное возобновление регулярных международных рейсов с 1 июля, закрыв свое воздушное пространство в марте из-за пандемии.

В настоящее время иностранным туристам разрешен въезд только в три прибрежных египетских губернаторства с самыми низкими показателями заражения коронавирусом в стране - Южный Синай, Красное море и Матрух.

По данным ресурса, более 100 тыс. туристов посетили Хургаду и Шарм-эль-Шейх с момента возобновления въездного туризма в Египте 1 июля, сообщило во вторник министерство древностей и туризма. Ведомство отметило, что туристы приезжают в Египет из Беларуси, Украины, Швейцарии, Венгрии и Сербии.

Источник

тест, коронавирус, Египет
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