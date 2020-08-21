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ТКГ согласовала 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения

21.08.2020 / 10:54
На заседании Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) ее участники согласовали 20 участков разминирования и четыре новых участка разведения на Донбассе.

Об этом сообщает Офис президента

Дословно: "В сфере безопасности группе были достигнуты договоренности по 20 участков разминирования в пределах обновленного плана, предусмотренного коммюнике Парижского саммита" Нормандской четверки "от 9 декабря 2019 года.

Это позволит продвинуться в выполнении договоренностей лидеров Нормандского формата, достигнутых в Париже, и приблизиться к проведению саммита "Нормандской четверки" в Берлине.

Также украинская сторона поддержала необходимость разработки рамочного решения ТКГ по противоминной деятельности, поможет оптимизировать дальнейшую работу по этому вопросу.

Украинская делегация также поддержала предложения по четырем новых участков разведения сил и средств".

Напомним, на видео-заседании ТКГ представители ОРДЛО заблокировали переговоры, глава украинской делегации Леонид Кравчук пообещал обратиться в Верховную Раду с просьбой пересмотреть постановление, которое, по мнению ОРДЛО, нарушает Минские соглашения.

9 июня впервые к работе Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе привлекли представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Это известные журналисты Денис Казанский и Сергей Гармаш, которые в 2014 году были вынуждены покинуть Донецк.

30 июля первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) в Минске. На посту главного переговорщика по урегулированию конфликта на Донбассе он заменил второго президента Леонида Кучму.

30 июля стало известно, что заместитель главы Администрации президента России Дмитрий Козак предложил отказаться от переговоров по Донбасса на уровне советников, он фактически отказался вести переговоры с Андреем Ермаком, а предложил главам МИД договариваться. В офисе Владимира Зеленского назвали это "дипломатической игрой".

Кравчук заявил, что компромиссы будут, но не во всем: суверенитет, территориальная целостность, независимость Украины, неприкосновенность ее границ обсуждать не будут.

Источник

ТКГ, ОРДЛО
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