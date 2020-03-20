Кличко: в Киеве зафиксировали третий случай заболевания на коронавирус

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко

Сначала мужчина сделал тест в одном из частных медицинских центров столицы. Но центр не сообщил о положительном тесте пациента ни Министерство здравоохранения, ни Центр общественного здоровья.

Диагноз подтвердила и предоставила информацию государственным органам Украины одна из немецких лабораторий.

Сейчас пациент находится дома на самоизоляции и получает лечение под наблюдением врачей.

Напомним: по состоянию на утро 19 марта в Украине официально зарегистрировано 16 положительных результатов на COVID-19.

С 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин. Города стали закрывать все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек. Граница для иностранцев закрыта, междугороднее автобусное и железнодорожное сообщение с 18 марта приостановлено.

17 марта в 23:00 прекратили движение метрополитена в Киеве, в других городах метро тоже не работает. Столичные власти заменили его наземным транспортом, хотя в пассажирский транспорт должны пускать только по 10 человек, и только тех, кто будет в медицинской маске.

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